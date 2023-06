Elemental | recensione | se pensavate che acqua e fuoco fossero incompatibili | vi sbagliavate

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ladi, il nuovo attesissimo film Pixar diretto da Peter Sohn e doppiato nella versione italiana da Valentina Romani e Stefano De Martino: l’animazione è sopraffina, ma la magia latita A pochi mesi da quello che, per struttura, tema e argomenti potrebbe essere considerato un cugino cinematografico, arriva in sala il 62° film Pixar, diretto dal Peter Sohn de Il viaggio di Arlo. Una storia che parla di pregiudizio di lotta per affermare l’importanza dei propri sogni e di integrazione, raccontata però senza riuscire quasi mai a trovare la magia e il cuore che hanno reso indimenticabili tanti film della casa del topo. Elementi(?) Ad Element City gli abitanti composti dai quattro elementi, Aria e Terra convivono più o meno in ...

Nel caso di, tuttavia, la troviamo un'operazione alchemica faticosa, perché non siamo di fronte a un film che cerca la complessità, anzi: i due protagonisti svettano nettamente sul resto ..., una storia d'amore per tutte le età che celebra la tolleranza e l'inclusione. Dietro l'incantesimo dei colori, la Pixar non smette di inoltrare messaggi universali e si concentra qui sulla ...Tuttavia non è di amore che parla. Far provare agli spettatori i sentimenti degli innamorati nonostante sia uno degli esiti del film, non è l'obiettivo primario. L'obiettivo primario e ...

Elemental Recensione ComingSoon.it

Elemental, a quanto pare, non contiene sequenze extra, ma comunque ci sono dei buoni motivi per rimanere a vedere i titoli di coda.Il regista Peter Sohn dedica un toccante messaggio ai suoi genitori nei titoli di coda di Elemental, il nuovo film d'animazione del 2023. Scopri cosa aspetta il pubblico alla fine del film e ...