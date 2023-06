Elcograf | a rischio 600 posti di lavoro | “Servono impegni sugli ammortizzatori”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) La situazione di, l’azienda di stampa che fa capo al Gruppo Pozzoni, da tempo preoccupa i sindacati. Il gruppo, che conta circa 1.000 dipendenti in Italia e che in provincia di Bergamo ha stabilimenti oltre che nel capoluogo a Treviglio e Madone dove lavorano circa 600 persone, sta vivendo una profonda crisi produttiva, che rischia di compromettere la tenuta occupazionale. Giovedì mattina, presso la commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, si è tenuta l’audizione dei sindacati in merito alla situazione degli impianti produttivi bergamaschi. Il comparto da tempo risente del passaggio dei contenuti ai formati digitali e online. Dopo anni di cassa ordinaria, straordinaria e contratti di solidarietà la possibilità di ricorrere ad altrisi va esaurendo insieme al quinquennio mobile. “Abbiamo sensibilizzato i consiglieri ...