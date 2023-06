Effetto Beyoncé in Svezia | inflazione alle stelle dopo l’annuncio dei concerti | l’allarme delle banche

(Di venerdì 16 giugno 2023) Perché si parla diin? L’c’entra sempre, e a questo giro la popstar avrebbe provocato un aumento vertiginoso dei prezzistrutture ricettive una volta annunciato il suo Renaissance World Tour. Non lo dicono i cittadini, bensìarriverebbe dalla Danske Bank. La venere del pop ha aperto il suo Renaissance World Tour a Stoccolma nel maggio 2023, e la prenotazione dei biglietti e degli alberghi avrebbe fatto lievitare i prezzi di almeno 0,2 unità. Lo sostiene Michael Graham della Danske Bank, che stima che l’incon l’potrebbe sgonfiarsi proprio nel mese di giugno, con il ricambio ...

Nonostante si preveda un abbassamento dell'inflazione a giugno, una volta passato l'"", il timore svedese è che possa ripresentarsi il problema con il concerto di Bruce Springsteen ...La scelta odierna della Boj, pur prevista, ha avuto l'di indebolire lo yen , ma a vantaggio ...analisti di Danske Bank non hanno esitato ieri ad attribuire ai concerti della rock star...Al punto che durante la vendita dei biglietti per le due date svedesi di, la domanda dei ... Infatti l'potrebbe ripetersi in occasione deil concerto di Bruce Springsteen a Göteborg, ...