Ecco perchè la BCE continua ad alzare i tassi

(Di venerdì 16 giugno 2023) “L’inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine. Ha pertanto deciso di inndi 25 punti base i tredi interesse di riferimento della BCE. In base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti dell’Eurosistema si attendono che l’inflazione complessiva si attesti in media al 5,4% nel 2023, al 3,0% nel 2024 e al 2,2% nel 2025?. Questo il cuore del comunicato della BCE, letto ieri dalla Lagarde. Id’interesse; quindi, salgono ancora in Europa. LA BCE non si è fermata ieri, ma hato a spingere nella direzione di una politica monetaria che la porta a proseguire sulla strada già seguita dalla FED americana. C’è ...