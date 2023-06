“È stata solo una bravata Si risolverà tutto” | le frasi dei genitori degli influencer dopo l’incidente

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nella giornata di mercoledì 14 giugno 2023, un gruppo di youtuber, The Borderline, viaggiava a tutta velocità a bordo di un Lamborghini Urus che si è schiantata contro la Smart ForFour in cui si trovava Manuel Proietti, un bimbo di 5 anni morto a causa del. La madre, Elena Uccello, e la figlia minore, si trovavano sulla stessa vettura del piccolo e, al momento, sono ricoverate in ospedale. Nelle ultime ore, numerose persone si sono radunate intorno al luogo della disgrazia per lasciare un segno di affetto e, nel frattempo, i carabinieri stanno proseguendo con i rilievi del caso. Secondo le prime testimonianze, come riportato da La Repubblica, poco, avvenuto verso le 15:45 in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco (Roma), il dirigente dell’asilo nido frequentato dallo stesso Manuel, situato a 150 metri dal ...