È saltato Nagelsmann al Psg L’Equipe

(Di venerdì 16 giugno 2023) È Nagelsmann al Pari Saint-Germain. Lo scrive e lo riporta su Twitter l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. "non sarà il nuovo allenatore del Psg, le trattative si sono arenate. Si tratta di una decisione presa di comune accordo, le parti non hanno trovato l'accordo su dettagli chiave, come riporta. Il Psg è già in contatto con un altro allenatore. Julian won't become new Paris Saint-Germain head coach, negotiations are now OFF. Mutual decision made as and PSG didn't agree on key details, as first reported. PSG are already in direct contact with another coach.

Juliansa che fare le barricate, per quanto si giochi in Baviera, contro il PSG è tattica ... certo non dall'inizio, sulla freccia Sadio Mané, che hail Mondiale con il Senegal e che ...Juliansa che fare le barricate, per quanto si giochi in Baviera, contro il PSG è tattica ... certo non dall'inizio, sulla freccia Sadio Mané, che hail Mondiale con il Senegal e che ...

Julian Nagelsmann non sarà il nuovo allenatore del PSG. La trattativa è naufragato e ora i destini si separano.Ancora fuori gioco il tecnico accostato alla panchina della Juventus in sostituzione di Allegri, per lui un doppio no in Europa e si prospetta l'ennesimo anno sabbatico ...