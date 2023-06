È morto il ciclista Gino Mader | aveva 26 anni | brutto incidente durante la quinta tappa del Giro di Svizzera

(Di venerdì 16 giugno 2023) È, il corridore elvetico uscito di strada ieriladeldie precipitato in un burrone a velocità altissima. A darne notizia la sua squadra, il Team Bahrain. Il26enne svizzero della Bahrain Victorious rimasto ferito gravemente dopo una terribile caduta in un burroneildiieri 15 giugno.era finito fuori strada in un tratto in cui si toccano anche i 100 chilometri all’ora lungo la discesa dell’Albulapass, nel finale delladel Tour de Suisse. Ilè caduto in una scarpata per una ventina di metri, con i ...

Tragedia nel mondo del ciclismo. Gino Mader , della Bahrain Victorious caduto ieri 15 giugno durante una tappa del Giro di Svizzera, è. Lo ha annunciato la sua squadra. Il, che aveva 26 anni, era andato fuori strada a pochi chilometri dal traguardo, in un punto in cui molti suoi colleghi hanno raggiunto i 100 ...Risuonano solo due parole: è. Il resto non conta. La bicicletta ha la capacità di renderci ... possono essere più o meno vicini al nostro ideale di, ne abbiamo sempre uno e non ci si può ...AGI - Ilsvizzero Gino Mader è. Lo ha comunicato la sua squadra, la Team Bahrain Victorious. Mader, 26 anni, dopo la terribile caduta di ieri nel finale della quinta tappa del Tour de Suisse era ...

Gino Mader è morto, il ciclista era caduto in un burrone al Giro di Svizzera Sky Tg24

Mondo del ciclismo in lutto: è morto il 26enne Gino Mader, corridore elvetico uscito di strada ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera e precipitato in un burrone a velocità altissima. A ...g.r. Non ce l'ha fatta il ventiseienne Gino Mader, svizzero della Bahrain Victorious, deceduto stamane dopo la rovinosa caduta di ieri da un burrone alto 10 metri nella fase finale della quinta tappa ...