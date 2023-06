È morto Gino Mader

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 giugno 2023) La sensazione è quella di un pugno alla bocca dello stomaco. Manca l'ossigeno, stordimento, un dolore secco.Mäder è. Èin bicicletta, caduto in un burrone ieri al Giro di Svizzera, lungo la discesa che dall'Abulapass porta a La Punt. Era stato trovato sdraiato nel letto di un torrente privo di sensi, era stato rianimato e portato in eliambulanza all'ospedale di Coira. Hanno provato a salvargli la vita, non ce l'hanno fatta. Era già successo che di corridori morissero in corsa, fortunatamente meno di un tempo. Si crede che il pregresso, ciò che abbiamo già vissuto, possa essere d'aiuto ad accettare i fatti della vita, a razionalizzare meglio gli eventi. D'altra parte in discesa si va forte, basta un attimo di distrazione, essere più stanchi di quello che si crede, rischiare un minimo in più, oppure incocciare in un ...