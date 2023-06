È morto Gino Mader | il ciclista precipitato in un burrone  al Giro di Svizzera Su quella discesa a 100 km h

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ieri l'incidente aldi Svizzera: il corridore della Bahrain, 26 anni, non è sopravvissuto. In quel punto si arriva a correre a 100 km/h

, grazie per la luce , la gioia e le risate che hai portato a tutti noi, ci mancherai come ciclista e come persona'Mäder, il corridore elvetico uscito di strada ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera e precipitato in un burrone a velocità altissima. A darne notizia la sua squadra, il ...Tragedia nel mondo del ciclismo, èMäder, 26enne corridore svizzero della Bahrain Victorious caduto in un burrone ieri durante Giro di Svizzera. Il corridore della Bahrain Victorious è uscito di strada mentre stava ...

Morto Gino Mader, il ciclista era caduto in un burrone al Giro di Svizzera: aveva 26 anni Il Fatto Quotidiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GINO MÄDER È MORTO 13.57 Chiudiamo questa Diretta LIVE. Il dispiacere è ancora grosso dentro di noi, grazie ai lettori che hanno comunque seguito tutti gli ag ...