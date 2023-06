E' morto Gino Mäder | il ciclista della Bahrain Victorious era caduto in un burrone durante il giro di Svizzera

Tragedia nel mondo del ciclismo, èMäder, 26enne corridore svizzero della Bahrain Victorious caduto in un burrone ieri durante Giro di Svizzera. Il corridore della Bahrain Victorious è uscito di strada mentre stava ...Tutta la nostra squadra è devastata da questo tragico incidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e i cari diin questo momento incredibilmente difficile'. Così il ...... prima del trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale di Coira dove purtroppo èvenerdì mattina alle ore 11.30. Chi è la vittimaMader, 26 anni, dal 2021 alla Bahrain - Victorius , in ...

Mader non ce l'ha fatta: è morto il ciclista caduto in un burrone al Giro di Svizzera La Gazzetta dello Sport

È morto Gino Mäder, il corridore elvetico uscito di strada ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera e precipitato in un burrone a velocità altissima. A darne notizia ...