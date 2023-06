(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilha provato a tenersi, attaccante che quest'anno con i suoi 12 gol ha dato un contributo importante alla formazione di Grosso per conquistare la promozione in Serie A. Il bomber ...

I rapporti tra Frosinone ecomunque restano ottimi e non va escluso che un altro dei giovani nerazzurri possa trasferirsi alla corte del d.s. Angelozzi. Leggi anche Grosso saluta Frosinone: ha ...Poi pian piano si, arginando Morata, ma viene comunque sostituito a fine primo tempo. (dal ... e in generale conferma le buone prestazioni offerte con la maglia dell', prima della dormita ...Ricordiamoci che l'ha passato il turno di Coppa Italia grazie ad una sua bravata ... Dal punto di vista tecnico, se Pogba si, Kostic gioca come quest'anno, Danilo regge e Fagioli guarisce ...

E l’Inter si riprende Mulattieri dal Frosinone. È gradito al Sassuolo La Gazzetta dello Sport

Il club nerazzurro esercita il controriscatto per l’attaccante, protagonista della promozione con 12 gol. Potrebbe rientrare nell'operazione Frattesi ...I tifosi vip dell'Inter chiedono a Steven Zhang di non vendere André Onana. Nella chat su WhatsApp chiamata "Inter-Nati" e amministrata dall'architetto Stefano Boeri ci sono Valentino Rossi, Max Pezza ...