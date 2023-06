E’ finita tra Sangiovanni e Giulia Stabile | la ballerina rompe il silenzio | ecco cosa è successo

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 16 giugno 2023)non sono in crisi come si è letto in rete fino adesso ma si sarebbero lasciati. Sono ormai mesi che i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi non appaiono assieme, dimostrando sui social di condurre vite separate. Fino ad oggi nessuno dei due diretti interessati non hanno detto una parola, L'articolo proviene da KontroKultura.