“È arrivato il momento” Myrta Merlino | nel bel mezzo della diretta l’annuncio ufficiale

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nella giornata di venerdì 16 giugno èfinalmentedi, che ha rivelato quale sarà il suo futuro in televisione. Lo ha fatto in, nel corsopuntata del suo programma L’aria che tira. Poi ha caricato il video sul social network Instagram e ha anche postato altre foto molto significative. La presentatrice di La7 ha fatto un lungo monologo, che ha commosso tantissimi telespettatori. Dunque, sunon ci sono più solamente voci sul suo conto, ma notizie ufficiali date da lei in prima persona. Il futuro in televisione è definito e in un certo senso ha confermato le indiscrezioni dell’ultimo periodo, uscite fuori verso la fine del mese di maggio. Andiamo a vedere insieme ...

... la Race di doppio, e sarebbero dunque all'ultima coppia qualificata per le Nitto ATP Finals di Torino. Hijikata, 22enne di Sydney, èpiù tardi di altri nel circuito maggiore perché ......basati sulla monetizzazione dei contenuti basata sul numero di like e visualizzazioni per unità di tempo - si domanda l'avvocato Andrea Monti qui su Italian Tech - e se èildi ...... ha spiegato dal suo punto di vista perché Max Verstappen in questorisulta così in vantaggio rispetto ai rivali. 'Verstappen èin F1 da pilota già pronto ad ottenere grandi ...

È arrivato il momento di fermare il meccanismo che porta una ... Whoopsee

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Pier Giorgio Furcas è ora il Commercial Director di HONOR Italia e il suo è un ingresso strategico da parte della dirigenza dell'azienda cinese per permettersi di spingersi dove non si è mai spinta os ...