Dzeko | scelta fatta Dal Fenerbahçe budget incredibile – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) Come detto anche in serata (vedi articolo), perilspinge in maniera pesante. Pedullà, nel suo spazio social su Sportitalia, segnala come i turchi non vogliano soltanto l’attaccante ins cadenza con l’Inter. FORCING CONTINUO – C’è un possibile trasferimento in uscita dall’Inter per scadenza di contratto. Lo segnala Alfredo Pedullà: «Edinha fatto una. Non ha più trentuno o trentadue anni, a trentasette quando ti offrono un biennale credo sia tanta roba. Sono cinque milioni o qualcosa in più coi bonus. Io credo che il suo agente domani partirà e andrà a Istanbul nella doppia funzione di agente die di Vincenzo Montella, che è l’allenatore in pectore del. Chiuderanno queste due operazioni, ma ilvuole fare la spesa ...