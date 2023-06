Dramma in spiaggia nel napoletano | Guido muore sotto gli occhi dei bagnanti

... il vigile urbano in pensione stroncato da un malore mentre era inal Lido Nettuno. Stava ... Maximall Pompeii, la senatrice Camusso: 'Un centro commerciale non risolve illavoro' Dalla ...a Torre Annunziata . Un uomo di 68 anni è morto questa mattina al Lido Nettuno in seguito ad un malore. Aveva raggiunto lo stabilimento balneare per trascorrere alcune ore di relax insieme al ...sull'isola della Maddalena, in Sardegna. Un turista 58enne originario del Torinese ha perso ... mercoledì 14 giugno, schiacciato da un masso mentre si trovava con la nipote su una. La ...

BIBIONE | DRAMMA IN SPIAGGIA: TURISTA 60ENNE ANNEGA DAVANTI A MARITO E FIGLIO ANTENNA TRE

Dramma a Torre Annunziata. Un uomo di 68 anni è morto questa mattina al Lido Nettuno in seguito ad un malore. Aveva raggiunto lo stabilimento balneare per trascorrere alcune ore di relax insieme al ni ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...