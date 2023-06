Dramma al Giro di Svizzera | muore il 26enne Gino Mader | era precipitato in un burrone a velocità altissime

(Di venerdì 16 giugno 2023) È morto, il corridore elvetico uscito di strada ieri durante la quinta tappa deldiin unaltissima . A darne notizia la sua squadra, il Team Bahrein., 26 anni, era stato rianimato subito dopo il terribile incidente e ricoverato in gravissime condizioni. «ha perso la battaglia per riprendersi dalle gravi ferite subite. Tutta la...

Compagno di squadra di Damiano Caruso è uno dei migliori talenti del suo Paese, vincitore della tappa di Ascoli Piceno al2021 è stato il miglior giovane alla Vuelta 2021. Cosa è successo Questa ...Il giovane corridore svizzero aveva impressionato nel corso dell'annata 2021, in cui si era imposto in una tappa deld'Italia con arrivo ad Ascoli Piceno, per poi aggiudicarsi la classifica di ...Ilè purtroppo compiuto, Gino Mäder è morto. Il 26enne corridore svizzero della Bahrain ... I soccorritori lo hanno raggiunto neldi pochi minuti e lo hanno trovato riverso in un ...

Dramma al Giro di Svizzera, muore il 26enne Gino Mader: era precipitato in un burrone a velocità altis Gazzetta del Sud

Gino Mader, corridore del Team Bahrain Victorious, si è spento dopo essere precipitato in una scarpata, nel corso del Giro di Svizzera ...Gino Mader, corridore del Team Bahrain Victorious, si è spento dopo essere precipitato in una scarpata, nel corso del Giro di Svizzera ...