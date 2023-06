Dramma al Giro di Svizzera | muore il 26enne Gino Mader | era precipitato in un burrone a velocità altissime

(Di venerdì 16 giugno 2023) È morto, il corridore elvetico uscito di strada ieri durante la quinta tappa deldiin unaltissima . A darne notizia la sua squadra, il Team Bahrein., 26 anni, era stato rianimato subito dopo il terribile incidente e ricoverato in gravissime condizioni. «ha perso la battaglia per riprendersi dalle gravi ferite subite. Tutta la...

Gino Mader , è morto il ciclista caduto in un burrone durante ildi Svizzera .nel ciclismo : il corridore elvetico, infatti, ieri era uscito di strada durante la quinta tappa deldi Svizzera ed era precipitato in un burrone a velocità altissima. A ...Compagno di squadra di Damiano Caruso è uno dei migliori talenti del suo Paese, vincitore della tappa di Ascoli Piceno al2021 è stato il miglior giovane alla Vuelta 2021. Cosa è successo Questa ...Il corridore, precipitato nella scarpata lungo la discesa dell'Albula Pass, dove nella giornata di ieri è transitato ildi Svizzera, con la sua quinta tappa, non ce l'ha fatta. Gino Mader (©...

Dramma al Giro di Svizzera, muore il 26enne Gino Mader: era precipitato in un burrone a velocità altis Gazzetta del Sud

Addio a Gino Mader: è morto il ciclista caduto in un burrone durante il Giro di Svizzera. Dramma nel ciclismo: il corridore elvetico, infatti, ieri era uscito di strada durante la quinta tappa del ...Gino Mader, corridore del Team Bahrain Victorious, si è spento dopo essere precipitato in una scarpata, nel corso del Giro di Svizzera ...