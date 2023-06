Dramma al Giro di Svizzera | morto il ciclista Gino Mäder  dopo la caduta in un burrone

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il ciclista elvetico non ce l'ha fatta. Era volato per oltre 30 metri sotto la sede stradale, finendo in un fiumiciattolo in fondo a una scarpata nella 5 tappa deldi

Ilè purtroppo compiuto, Gino Mäder è morto. Il 26enne ...è finito fuori strada in un tratto in cui si toccavano in 100'ora ... I soccorritori lo hanno raggiunto neldi pochi minuti e lo ...Giornata drammaticadi Svizzera: il ciclista elvetico Gino Mader della Bahrain - Victorious è precipitato da un burrone nella discesa all'Albulapass, durante la quinta tappa della competizione. Mader è caduto ad ...... vive ilnel. È rimasto bloccato per colpa dell'...funerale diventa parte involontaria dell'edicola votiva di santa ... martire della televisione, presa inda Del Debbio in diretta ...