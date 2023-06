“Dovete abbandonare la spiaggia” Isola dei Famosi | all’improvviso la comunicazione ai naufraghi | cosa è successo

Iniziare senza alcun criterio può essere traumatico, lasciarvi disorientati e farvi...che vi abbiamo proposto fino a questo momento non vi hanno convinto fino in fondo Allora...... Trump ha detto al sito Politico che non intendela corsa alle presidenziali, neanche ... Lisconfiggere. Perché non attaccano me ma attaccano voi e io cerco di frappormi", ha ...Lisconfiggere. Perché non attaccano me ma attaccano voi e io cerco di frappormi", ha ... Trump ha poi detto al sito Politico che non intendela corsa alle presidenziali, nemmeno se ...

«Dovete lasciare le case», sciacalli in azione nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna Palermo Live