Dopo la morte di Berlusconi la Meloni non rischia Ecco i suoi quattro angeli custodi a Palazzo Chigi

(Di venerdì 16 giugno 2023) È a rischio la stabilità del governoladi Silvioe il disorientamento dentro Forza Italia, che controlla un 8 per cento determinante per la maggioranza di centrodestra? Asi mostrano tranquilli. Sono convinti che la navigazione di Giorgianon ne soffrirà. Il ragionamento che si fa è inoppugnabile: i parlamentari di Forza Italia non hanno alcun interesse a creare problemi al governo poiché sanno che un'eventuale conseguente turbolenza potrebbe portare a elezioni anticipate con il loro più che probabile suicidio. Quindi, come già accadde nella scorsa legislatura con i grillini, senatori e deputati di Forza Italia orfani di Silvio saranno paradossalmente degli elementi di continuità e stabilità e non di rottura.