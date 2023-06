Dopo Berlusconi | il futuro dell’impero e il fantasma del testamento

(Di venerdì 16 giugno 2023) C’è una frase che in queste ore risuona come un mantra fra le mura degli uffici che furono di Silvio: “Assoluta continuità“. È contenuta in un comunicato Fininvest del 12 giugno, di poche ore successivo alla scomparsa del fondatore. E si riferisce alprossimo di Fininvest, Mediaset e di tutte le altre società che costellano l’impero del Cavaliere: un tesoro da 6 miliardi euro, secondo Forbes. “Adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile: lavorare, lavorare, lavorare” ha chiosato successivamente Pier Silvio, 54 anni, amministratore delegato di Fininvest e di Mediaset in una lettera ai dipendenti del Gruppo. “Dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più. Dobbiamo costruire un gruppo ancora più forte“. Voci, dubbi, scenari, insieme alla crescita delle quotazioni dei titoli in Borsa, ...

Invecedue annie il Milan ritornano a rivincere in politica e in Champions (prendendosi pure la rivincita con gli inglesi). Il declino arriva nel secondo decennio, con la cacciata da ......da giorni e giorni in cui non si è parlato altro che die con toni il più delle volte agiografici. La segretaria del Pd se ne è tirata fuori. Però poteva lasciar perdere, il giorno. ...- - > ANSA . Il clima nel primo Consiglio dei ministri delè di rilancio. Come se il popolo che si è stretto intorno all'ex premier in qualche modo avesse "invitato" il governo in carica ad andare dritti sulla strada tracciata dal vecchio ...

Conte e l’assenza forzata ai funerali di Berlusconi, la linea dura del Movimento dopo gli elogi al Ca... Il Riformista

Seppelliscono pure la Giustizia con la scusa di vendicare Berlusconi È MORTO B., VIVA B. – Liberi tutti. Passa in Cdm la...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #TeleradioNews ...È dalle indagini iniziate da Alfredo Robledo (allora pm alla Procura di Milano) e Fabio De Pasquale che iniziò il processo concluso con la condanna definitiva a 4 anni per frode fiscale di Silvio Berl ...