Donatella Rettore fa il tifo per Giorgia Meloni | ' Forza fai rinascere l' Italia'

' Giorgia Meloni Spero che faccia del suo meglio e che si dia da fare per far rinascere questa Italia perché hanno bisogno di crederci ancora'. Sono queste le parole diin un'intervista al programma televisivo La Confessione condotto da Peter Gomez . La cantautrice ha dichiarato apertamente di sostenere Giorgia Meloni e ha spiegato che questo non ...A distanza di un anno da quelle frasi che avevano fatto infuriare la comunità Lgbtq+ ,, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda il 16 giugno alle 23.45 su Nove ribadisce la sua convinzione: un conto è realizzarsi , un altro è esibirsi . 'Si è mai chiesta perché ...'Giorgia Meloni Spero che faccia del suo meglio e che si dia da fare per far rinascere questa Italia perché gli italiani hanno bisogno di crederci ancora'., ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda il 16 giugno alle 23.45 su Nove, fa il suo endorsement alla presidente del Consiglio rispondendo al conduttore che le chiedeva come ...

Donatella Rettore: "Credo in Giorgia Meloni" Insulti, minacce e sfregi Liberoquotidiano.it

«Giorgia Meloni Spero che faccia del suo meglio e che si dia da fare per far rinascere questa Italia perché hanno bisogno di crederci ancora». Sono queste le parole di ...A distanza di un anno da quelle frasi che avevano fatto infuriare la comunità Lgbtq+, Donatella Rettore, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda il 16 giugno alle 23.45 su Nove ribadisce la sua ...