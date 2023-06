Donald Trump si è offerto di comprare «cibo per tutti!» | ma poi non ha pagato per nessuno

(Di venerdì 16 giugno 2023) Era un modo per ingraziarsi un gruppo di sostenitori in un noto ristorante cubano di Miami, ma non ha mantenuto la promessa

Giovedì un giudice federale ha fissato per il prossimo gennaio il secondo processo per diffamazione contro l'ex presidente degli Stati Unitia carico della scrittrice E. Jean Carroll. Il giudice distrettuale Lewis Kaplan di Manhattan ha dichiarato che il processo civile, per il quale l'ex editorialista della rivista Elle ...- l'incriminazione diper presunta violazione dell'Espionage Act e per aver ostacolato la giustizia gestendo in modo improprio documenti riservati - è solo l'ultimo di una serie infinita ...La replica: "Caccia alle streghe"è stato incriminato dai procuratori federali per aver portato via illegalmente dalla Casa Bianca documenti riservati. Gli sono stati contestati sette ...

Il francese Bertrand Bonello porta in Italia la sua opera più recente, Coma, vincitore del Premio Fipresci a Berlino Encounters. Distribuito da Wanted Cinema per tre giorni, dal 3 al 5 luglio ...La Commissione vuole “prendere misure per evitare l’esposizione delle sue comunicazioni interne a reti mobili che usino Huawei e ZTE".