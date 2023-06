Domani ripercorre i funerali di Silvio Berlusconi

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 16 giugno 2023) Fame, paura e l’otite di De Laurentiis Viaggio nel funerale di, di Giulia Pilotti, pag. 13 Fame, paura, vergogna. Queste sono le condizioni psicofisiche di cui faccio esperienza più di frequente nella mia vita e che non potevano non accompagnarmi anche al funerale di. Di questa giornata mi ricorderò per sempre che avevo fame, paura e vergogna. Arrivo alle transenne dell’ingresso per la stampa in piazza Duomo alle 13 (fame) senza nessuna speranza che mi facciano entrare, dal momento che non ho accrediti a mio nome e che non sono tecnicamente della stampa. Non ho intenzione di insistere più di tanto, in cuor mio spero di essere respinta e andare a fruire di questo momento storico dal mio divano, come misi confà, ma per una volta che la Storia si consuma a pochi isolati da casa mia mi ...