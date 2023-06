Domani con Gazzetta e Sportweek in regalo le ultime figurine dell' album Panini

... meglio far scegliere ai cittadini", è stato il refrain nella maggioranza, trainata dalla Legail ministro dell'Autonomia, Roberto Calderoli , che lo aveva promesso fin dall'insediamento del ...queste figurine cala il sipario sulla vostra raccolta di questa stagione: appuntamento imperdibile, come per le altre tre volte in cui il pacchetto in omaggio vi ha permesso di portare avanti la ...Daogni giorno 3.000 donne e uomini della Guardia Costiera, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi ... non si rivolge solo a bagnanti e diportisti;questa operazione viene incrementata anche l'...

Ue, domani riunione con i Paesi per il soccorso in mare Agenzia ANSA

Al via domani l'undicesima edizione di "Salerno Letteratura". L'inaugurazione ufficiale si terrà alle 11, presso la chiesa dell'Addolorata, con Salvatore Rossi, autore di Breve racconto dell’Italia ne ...Romano Prodi ricorda la moglie Flavia Franzoni, morta all’improvviso durante un cammino in Umbria. Il suo discorso nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna, durante l'ultimo saluto ...