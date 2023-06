Djokovic e il diritto di scegliere | tema importantissimo e un filo scivoloso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Ogni vittoria dello straordinario tennista serbo, Novak– e con Parigi siamo a 23 slam – è diventata per una fetta dell’opinione pubblica un’occasione gustosa per sbeffeggiare virostar come Burioni, che davano la carriera del tennista in caduta libera a causa della sua decisione – rivendicata con sereno orgoglio all’interno di un circuito dove pochissimi l’hanno sostenuto – di non vaccinarsi., contrariamente a quanto cannoneggiato dalla stampa internazionale, non si considera affatto un no-vax, semplicemente reclama il suodicosa immettere nel proprio corpo. Ecco, dunque, che il super-tennista ha effettuato consapevolmente la sua scelta (per noi legittima e pienamente comprensibile, data l’età e le sue condizioni psicofisiche di atleta in ottima ...