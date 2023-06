Divorzio Harry e Meghan | La Reazione di Re Carlo!

Non è un periodo fortunato per il principe ribellee la moglie Meghan. Uncontrattuale infatti si è consumato tra i Sussex e il colosso dello streaming Spotify, chiudendo così un lucroso accordo che aveva garantito ai duchi qualcosa ...Sembra proprio chee Meghan Markle stiano liquidando i loro interessi in comune per procedere in modo più spedito con le pratiche di. Si pensa che l'annuncio ufficiale della fine del ...La giornalista ha confessato al magazine 'Ok' che ' ilè solo questione di tempo, se non di giorni '. Non è però finita qui. Qualora i due dovessero lasciarsi,potrebbe tornare all'...

Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Stando alle voci di corridoio, mancherebbe poco, ...Mentre girano voci su potenziali problemi nel matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, dopo che è stato affermato da vari media che il di il duca di Sussex a… Leggi ...