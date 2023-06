Disastro ferroviario di Corato | due condanne e 14 assoluzioni | morirono 2 bergamaschi

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sei anni e sei mesi di reclusione per il capostazione di Andria, Vito Piccarretta, e sette anni al capotreno del convoglio ET1021, Nicola Lorizzo: sono le uniche due, affiancate da 14, per ildi, nel quale il 12 luglio 201623 persone e ne rimasero ferite altre 51. Questa, a sette anni da quella tragedia, la sentenza del Tribunale di Trani, che ha stabilito come alla base dell’incidente ci fu un errore umano e non i mancati investimenti (nell’ordine del 664mila euro) sulla sicurezza che avrebbero “pensionato” il sistema del blocco telefonico che secondo l’accusa era “non sicuro e obsoleto” e che sarebbe stato sostituito dal sistema del blocco conta assi. Tutto, invece, funzionò ancora sulla base delle vecchie disposizioni, con i ...

