(Di venerdì 16 giugno 2023) New York, 16 giu. (Adnkronos) – “La 16ma Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione Onu sui diritti delle persone contà, a cui per la prima volta il governo italiano ha partecipato in presenza, è stata unaopportunità di confronto con ministri e referenti politici di molti Paesi riguardo al tema dellatà e dell’inclusione. Ho notato particolareper l’Italia da parte di tutti i Paesi, abbiamo ricevuto richieste di incontro per uno scambio proficuo di buone pratiche ispirate dalla Convenzione Onu. L’Italia si può e si deve migliorare, ma credo che il nostro approccio umano possa essere uninteressante per molti Paesi”. Lo ha detto il ministro per letà Alessandra, che dal 13 al 15 giugno ha ...

... con una storia personale straordinaria, la cui mission è che le personeche fanno turismo ... il Direttore Tutela Diritti Passeggeri, e il Ministro per le Disabilità Alessandra. E ...Alessandraalla 16a Conferenza annuale degli Stati che aderiscono alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. L'intervento alla Conferenza Onu ha rappresentato un'...... a pochi passi dal Museo del Tessile di via. Si parte venerdì 16 giugno con le note dei ...vittima di un terribile incidente stradale ed è stato il primo maestro di sci disabile per. "...

Disabili: Locatelli, ‘a Onu grande interesse per modello Italia’ Il Sannio Quotidiano

New York, 16 giu. (Adnkronos) – “La 16ma Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, a cui per la prima volta il governo italiano ha partecipato ...“La 16ma Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, a cui per la prima volta il governo italiano ha partecipato in presenza, è stata una grande ...