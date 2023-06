Diritti Tv Serie A | offerte da parte di 3 broadcaster | al via trattative private

(Di venerdì 16 giugno 2023) In esito alla fase di ricezione delle buste relative agli inviti a presentareper iaudiovisivi per il Campionato diA (ciclo 2024/2029), la LegaA comunica di aver ricevutoper i diversi pacchetti dadi 3.L’Assemblea della LegaA, come previsto dal bando e come già avvenuto per i passati cicli, ha deliberato all'unanimità di non accettare...

Le ultime sulla vendita deitv per i prossimi campionati diA. Tutti i dettagli sulla situazione Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il primo round per iTV dellaA è terminato con un nulla di fatto. Le offerte di DAZN, Sky e Mediaset sono infatti state ritenute troppo ...sportivi per il campionato diA del prossimo ciclo, da 2024 in poi, restano per ora senza un padrone. L'apertura delle buste durante l'assemblea in via Rosellini non ha portato ad ...La Rai rinuncia aidellaA. Il bando per la presentazione delle offerte da parte delle emittenti televisive alla LegaA è scaduto ieri, 15 giugno, e questa mattina sono state ...

Diritti tv Serie A, offerte da Sky, Dazn e Mediaset. Dopo la Rai si sfila anche Amazon la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Agenzia 24, e Mediaset interessata alla possibilità di ottenere una gara da trasmettere in chiaro. Niente offerte da Rai e Amazon. Ora dopo l’apertura delle buste inizierà… Leggi ...