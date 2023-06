Diritti tv Serie A | il piatto piange | Amazon si sfila | offerte al ribasso da Dazn | Sky e Mediaset Gli scenari

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ildella. Leper itv del massimo campionato italiano di calcio a partire dal 2024/25 sono tutte inferiori al minimo di 1,15 miliardi di euro a stagione indicata nel bando della Lega. Una situazione prevedibile, che conferma però le difficoltà nel vendere il pallone alle televisioni, in un mercato particolarmente asfittico: le proposte arrivate sul tavolo sono solo quelle di Sky e, che già detengono iper il triennio 2021-24, ai quali si è aggiunta, interessata alla possibilità di ottenere una gara da trasmettere in chiaro. La speranza non troppo nutrita che potesse arrivare un nuovo player, ad esempioche su Prime già trasmette una gara di Champions League in ...

La nota della Lega 'In esito alla fase di ricezione delle buste relative agli inviti a presentare offerte per iaudiovisivi per il Campionato diA (ciclo 2024/2029), la LegaA ...Il cambio di rotta arriva dopo unadi assoluzioni, avvenute dal 2019, in diversi casi di ... le ultime su tecnologia, gadget, ambiente e. Iscriviti subito Il nuovo numero di Wired in ...E a chi gli chiedeva in quanto tempo laA puntasse a chiudere le trattative, il manager ribatte: 'Speriamo nella fine del mese'. Le assenze 'Immaginavamo che Amazon non ci sarebbe stata' ma ...

Diritti tv Serie A, offerte da Sky, Dazn e Mediaset. Dopo la Rai si sfila anche Amazon la Repubblica

L'assemblea di Lega ha deciso di avviare una fase di trattative private, che si terrà il 26 giugno. Se non si chiude, via al Canale Serie A.