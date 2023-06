Diritti tv | De Laurentiis nella commissione che tratterà con Dazn | Sky e Mediaset C&F

(Di venerdì 16 giugno 2023) Calcio e Finanza ha svelato i componenti dellachein forma privata con i broadcaster per itv della Seria A. Oggi, l’assemblea di Lega Serie A ha aperto le buste contenti le prime offerte per l’assegnazione deidi trasmissione delle partite del massimo campionato italiano. Tuttavia non è stato raggiunto l’obiettivo che la Lega si era prefissata. Così i diversi presidenti in assemblea hanno optato per le trattative private con l’obiettivo di raggiungere il miliardo di euro di offerta. Le trattative saranno portate avanti da unache incontrerà i rappresentati di, Sky ein un solo giorno, il 26 giugno. Non ci saranno quindi Amazon e Rai, tra le emittenti oggetto di indiscrezioni degli ultimi giorni. In un ...

La tv di stato non ha mostrato interesse per i pacchetti previsti dal bando approvato il 16 maggio. Rimangono in corsa Sky, Dazn, Mediaset e Amazon ...