DIRETTA F1 | GP Canada 2023 LIVE | Hamilton e Russell comandano la FP2 | 3° Sainz e 5° Leclerc

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.41rientra ai box, mentregira sull’1:17.8.monta gomma hard nuova e ritorna in pista. 23.39 Nel frattempoha superatonella sua simulazione passo gara, mentre Verstappen prosegue in 1:17.5 come passo. 23.37 Gran passo gara diche va sul piede di 1:17 molto basso. Ottimi segnali rispetto a Verstappen, ma è solo venerdì.fatica di più con i tempi, andando anche sull’1:18. 23.35 Migliora anche Alonso che si porta in quarta posizione a 0.326, mentregira molto bene, sui tempi di Max Verstappen con le medie e benzina nel serbatoio. 23.31 Arrivano le Mercedes che fanno uno-due. Sfruttando una pista più gommata, ...

22:33 GP, live timing prove libere due Fan di Autosprint eccoci qui per il secondo turno di libere, che vi racconteremo minuto per minuto libere - 2 Luogo: Circuito di Montreal01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato allascritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del, ottavo atto del campionato 2023 di F1. Ferrari a caccia di risposte La scuderia di Maranello cerca di rialzare la ...

