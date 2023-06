(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP del– Numeri e statistiche GP delBuona sera e bentrovati alladella seconda sessione di prove libere del GP del, nono round del Mondialedi F1. Sul circuito di Montreal, piloti e team andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per essere pronti alle qualifiche di domani e alla gara domenica. Una pista particolare, fatta di frenate molto importanti e di grandi accelerazioni. Fondamentale sarà avere una grande trazione in uscita dalle curve. La Ferrari si presenta all’appuntamento, dopo aver festeggiato il grandioso successo della 24 Ore Le Mans. La vittoria della prestigiosa competizione, ...

Le prove libere del GP dela Montreal 2023 di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario estreaming della prima giornata sulla pista nordamericana in cui si tiene l'ottavo ...Le qualifiche del GP dela Montreal 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario estreaming dell'ottava caccia alla pole della stagione che si terrà sul circuito ...Dopo le polemiche scaturite dallo scambio di battute inandate in onda nel post gara del GP di Barcellona, Sky Sport F1 ha ufficialmente sospeso per ...nel weekend di Formula 1 incon il ...

DIRETTA F1, GP Canada 2023 LIVE: FP2 in tempo reale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP del Canada - Numeri e statistiche GP del Canada Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LI ...Per recuperare il tempo tagliato la Fia ha deciso di allungare le FP2, con inizio alle 22.30 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo co ...