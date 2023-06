(Di venerdì 16 giugno 2023) Negli ultimi giorni il nome del giovane Fabricioè stato. Il suo agente parla dell’interesse del club nerazzurro ai microfoni di Sportitalia. INTERESSE – Dopo la finale del Mondiale Under-20, in cui l’Uruguay ha sconfitto l’Italia, alcune voci di mercato hanno visto l’Inter interessata a uno dei protagonisti del match (vedi articolo). Si tratta di Fabricio, l’uruguaiano classe 2003 che sta dimostrando il suo talento nel Liverpool di Montevideo. Sportitalia ha intercettato in esclusivadel giovane centrocampista, al quale è stato chiesto dell’interesse dell’Inter ma anche di Barcellona e Lazio. Così ha risposto Martin Rodriguez Nader: «Si parla molto delle sue possibili destinazioni ed è vero che sonoleche lo ...

Dopo esser statoall'Inter prima del ritorno di Romelu Lukaku, il classe 97 sarebbe ora ... soprattutto dopo il ritorno di Brahimal Real Madrid. In attesa di conoscere gli sviluppi per ...... con esso, Marcos Asensio ,al Diavolo da che si abbia memoria e, oggi, in uscita da ... nessuno escluso" e ancora: "B rahimci tiene al Milan e si vede ma nel calcio contano i piedi , ...all'avanguardia surrealista, di cui fece parte dal 1924 al 1929, si distaccò dal ... Sede : Civico Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna - Sala Scarpa Via Armando27 - Trieste www.

Diaz, accostato all’Inter. L’agente: «Tante squadre lo seguono ma…» Inter-News.it

Simpatico siparietto a Madrid in occasione della conferenza stampa di Brahim Diaz, tornato ai Blancos dopo la parentesi in prestito al Milan. Il centrocampista offensivo è intervenuto in conferenza st ...