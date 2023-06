Di cosa hanno parlato Elon Musk e Giorgia Meloni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu – “Quanto sei bella Roma!”, cinguettio in italiano. E poi una foto in posa al Colosseo: “Amphitheatrum Flavium”, cinguettio in latino. E’ il breve resoconto Twitter di un entusiasta, fresco di incontri istituzionali nella Capitale. Maè emerso dall’incontro coni? Diil patron di Tesla e il premier italiano? Uno degli imprenditori più ricchi del mondo, nonché il più chiacchierato sui social, nonché proprietario di Twitter, ha incontrato ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per poi avere un colloquio coni. La visita dirientra nel suo “tour europeo”. L’obiettivo primario dell’imprenditore sudafricano è la ...