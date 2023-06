"Devono pagare i responsabili". La richiesta alla Rai per la multa su Sanremo

...la comodità di poter navigare sui siti o usare le app per trovare delle offerte di eSim da, ... a differenza delle sim fisiche che contengono tutte le informazioni 'uniche' del numero e...... ma non sono stati inseriti negli opportuni elenchi, possono evitare diil ticket sanitario ... Le prestazioni sanitarieessere rilasciate da una struttura ospedaliera o ambulatoriale ...... entro il 31 luglio resta possibilecon una maggiorazione dello 0,40 per cento . A chiedere ... che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA ,rispettare per il pagamento ...

Imu e prima casa, ecco quando si deve pagare: occhio a questi casi QuiFinanza

L'Agcom ha multato la Rai per la pubblicità occulta a Sanremo ma ora le associazioni alzano la voce: "Impensabile che i cittadini paghino errori altrui" ...Oltre al furto, la Corte dei Conti ha fatto riferimento anche al danno procurato dal disservizio, dato che le operazioni illecite sarebbero state commesse durante l’orario di lavoro ...