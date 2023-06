(Di venerdì 16 giugno 2023) Il modello narrativo prevede che laaumenta lae la povertà e la sinistra le riduce. La schematizzazione è talmente collaudata che viene usata anche se non è vero. N... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Laelimina strumenti di sostegno sociale, lavora per introdurre sistemi iniqui di tassazione ...famiglie ma anche - aggiunge la senatrice dem - con tutta una serie di fattori di...Perché è del tutto evidente che c'èdi trattamento, solo per restare ai casi locali, ... "Lacosa ha di più Ha un Governo in carica a Roma, e soprattutto ha una coalizione. Il ...'No, sono semplicemente democrazie della- risponde Bersani - Stanno con chi ha di più. E non si spaccino persociale, per favore . Vi do una notizia: già con queste flat tax ...

Destra e disuguaglianza, una narrazione che con Meloni non funziona Il Foglio

L'accusa al governo di aumentare la disuguaglianza è infondata, perché smentita dai numeri. Ma soprattutto è fuorviante, perché non descrive la politica economica di Meloni e non capisce perché i lavo ...Il deputato Marco Furfaro capogruppo Pd in Commissione Affari sociali e componente della segreteria nazionale.