Design | con Horm Hub Milano lo showroom diventa ' catalogo fisico' per professionisti del settore

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Labitalia) - Il made in Italy si mette definitivamente alle spalle la pandemia e, dopo quasi tre anni vissuti tra mascherine, distanziamento sociale e webinar virtuali, torna a scommettere sul contatto personale, l'interazione umana che fa la differenza. Ne è un esempio, azienda 100% made in Italy, specializzata nell'arredo residenziale e contract di lusso che inaugura l'innovativoHub, una location esclusiva da utilizzare come '', uno spazio di lavoro dedicato a rivenditori, architetti, interiorer e tutti idelarredo. Sono diversi, infatti, i cambiamenti nell'universo della distribuzione anche neldell'arredo-. Non solo per la necessaria apertura ...

Ildella schermata "In riproduzione" è stato rinnovato: ora appare uno sfondo dinamico che mostra la copertina del podcastcontrolli migliorati per la gestione della coda. Più dettagli ...Il prossimo mese di ottobre, Mercedes - Benz Trucks presenterà infatti in anteprima mondiale la versione di serie del precedente eActros LongHaul,un nuovoil nuovo nome eActros 600. ...... ad oggi, a un'integrazione "by" del fattore Esg in tutti i nostri servizi di consulenza. Non si tratta, pertanto, di offrire solo servizi specifici, quanto più di ripensare le modalità...

Il design contemporaneo trasforma l'eredità storica di una grande ... Architectural Digest Italia

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto Apple per un pannello posteriore anti-abrasione che potrebbe essere sfruttato su futuri iPhone, iPad e MacBook. Del ...