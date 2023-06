Design | con Horm Hub Milano lo showroom diventa ‘catalogo fisico’ per professionisti del settore

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dopo la pandemia si punta su uno spazio dove incontrarsi e sentirsi 'come a casa' Il made in Italy si mette definitivamente alle spalle la pandemia e, dopo quasi tre anni vissuti tra mascherine, distanziamento sociale e webinar virtuali, torna a scommettere sul contatto personale, l’interazione umana che fa la differenza. Ne è un esempio, azienda 100% made in Italy, specializzata nell’arredo residenziale e contract di lusso che inaugura l’innovativoHub, una location esclusiva da utilizzare come’, uno spazio di lavoro dedicato a rivenditori, architetti, interiorer e tutti idelarredo. Sono diversi, infatti, i cambiamenti nell’universo della distribuzione anche nel...

L'obiettivo dell' azienda , che traspare anche daldel nuovo organigramma, è teso all'... L'azienda, infatti, comunica che 'è stato varato il nuovo organigramma aziendalel'obiettivo di ......presentato il nuovodi un idrovolante commerciale completamente elettrico, chiamato NoEmi , ovvero 'no emissioni', a Oslo. NoEmi è stato progettato per la mobilità flessibile in Norvegia ,...In quest'ottica, l'azienda spagnola Silence presenta S04, una nanocar (così la definiscono) daloriginaledotazioni premium e soluzioni innovative come la batteria rimovibile. Presentata a ...

Design, con Horm Hub Milano lo showroom diventa 'catalogo fisico ... Entilocali-online

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto Apple per un pannello posteriore anti-abrasione che potrebbe essere sfruttato su futuri iPhone, iPad e MacBook. Del ...