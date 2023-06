Denatalità | intelligenza artificiale e Italia Chiacchierata con Musk

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il Tg1 ha incontrato Elon, creatore di aziende come Space X e Tesla, proprietario di Twitter, subito dopo l’incontro dell’imprenditore con la premier, Giorgia Meloni. Ne è nata la prima intervistana all’uomo più ricco del pianeta, andata in onda in diverse tranche del primo telegiornale nazionale Rai tra giovedì e venerdì. Ecco di seguito il testo integrale. L’intervista è stata realizzata da Marco Valerio Lo Prete. Elon, lei ha appena incontrato la presidente del Consiglio Meloni. Quali le impressioni a caldo dopo questo colloquio? “Abbiamo avuto un’ottima conversazione con la premier Meloni. Mi è sembrata avere molto a cuore l’e il suo futuro, ci tiene decisamente. Da parte mia ho sollevato due preoccupazioni fondamentali. In primo luogo, la: in ...