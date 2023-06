Demi Lovato | Usare il pronome they them era estenuante

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'attrice e cantante statunitenseha parlato della difficoltà di far comprendere agli altri come fosse non binaria, ma adesso è tornata a utilizzare anche ilshe/her. Dopo aver annunciato con un post su Instagram nel 2021 di essere non binaria,continua a lavorare sulla propria identità. In una recente intervista ai microfoni di GQ Hype Spain l'attrice e musicista americana ha spiegato di essere tornata a utilizzare i pronomi she/her per una motivazione ben precisa. "Eradover educare le persone sul perché mi identificassi con i pronomi. Ecco perché ho deciso di utilizzare anche ilfemminile, ero molto stanca. Ma è molto importante continuare a diffondere la parola". ...

