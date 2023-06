Decreto PA | tutte le novità per la scuola | concorsi più veloci e nuove assunzioni al Ministero

PA,le novità per la scuola: concorsi più veloci e nuove assunzioni al Ministero Il nuovoPA che reca " disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica ...... o con superfici aziendali, nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 al- ...le informazioni sono disponibili all'indirizzo https://www.ismea.it/istituto - di - servizi - ...Estensione dell'assegno di inclusione e fringe benefit Illavoro arriva in Aula con altri due temi aperti: l'estensione dell'assegno di inclusione alle persone in condizione di grave disagio ...

Decreto PA, tutte le novità per la scuola: concorsi più veloci e nuove ... Informazione Fiscale

L'ultimo caso riguarda la nave Geo Barents di Msf, che ha affrontato due giorni di navigazione per trasportare 38 naufraghi (tra cui 7 casi medici) dal ...Roma, 16 giu. (askanews) - Con il decreto Siccità convertito recentemente in legge, sono state indicate azioni concrete per affrontare l'emergenza siccità in maniera strutturale. Lo ha detto Simona Pe ...