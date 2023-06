Decreto PA | le novità per lo sport | plusvalenze | esenzione IVA per la didattica e tax credit pubblicità

PA, leper lo sport: plusvalenze, esenzione IVA per la didattica e tax credit pubblicità Il Consiglio dei Ministri , nella riunione del 15 giugno 2023, ha approvato il testo del nuovo ...Le "strade scolastiche" sono state introdotte nella legislazione italiana conlegge n.76 ... Leverranno spiegate ai cittadini, alle imprese, alle famiglie e al personale delle scuole nel ...In scadenza il Pagamento IMU 2023, ma i tempi non sono maturi per ledella Manovra In linea ... Entro il 2 marzo si attendeva ilattuativo per stabilire le modalità telematiche con cui ...

Approvato il Decreto PA bis, ecco tutte le novità lentepubblica.it