Decisione storica dell’Nba | ben 25 partite di squalifica per Morant dei Memphis Grizzlies

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 giugno 2023) Unaquella presa dalla Nba: ben 25diper la stella deiJa. Le gare saranno da scontare nella astagione 2023/2024, e sono dovute a dalle dirette Instagram nella qualeera stato inquadrato mentre teneva una pistola in mano. Ben 2 volte è capitato questo episodio, e già la prima volta, a marzo scorso, era stato sospeso per 8. Come da comunicato ufficiale della lega,è stato sospeso dalla Nba per “comportamento dannoso nei confronti della lega” per 25senza stipendio, da scontare a partire dall’inizio della regular season 2023-24. Anche dopo 25di stop, nelle quali...