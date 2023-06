Deathmatch a Squadre per Valorant

(Di venerdì 16 giugno 2023) Riot Games ehanno recentemente svelato dettagli entusiasmanti sulla modalità di gioco, che offrirà ai giocatori l’opportunità di sfidare una squadra nemica in emozionanti battaglie 5 contro 5 su tre nuove mappe personalizzate. Riot Games annuncia il Questa modalità promette un’esperienza di gioco intensa e tattica, in cui i giocatori potranno personalizzare la propria dotazione all’inizio della partita o in base alle esigenze durante il gioco. Inoltre, saranno disponibili generatori di armi, sfere di guarigione e sfere Ultima sparse per ogni mappa, che contribuiranno a rendere le battaglie ancora più coinvolgenti. Ilsi svolgerà in quattro fasi a tempo, senza costi associati alle armi. I giocatori potranno rientrare in gioco ogni 1,5 ...

Riot Games ha svelato ulteriori dettagli sul, la nuova modalità di gioco 5 vs 5 di VALORANT in cui i giocatori possono affrontare una squadra nemica in tre nuove mappe personalizzate. Nel, i giocatori ...Riot Games ha svelato ulteriori dettagli sul, la nuova modalità di gioco 5 vs 5 di VALORANT in cui i giocatori possono affrontare una squadra nemica in tre nuove mappe personalizzate. Nel, i giocatori ...

Valorant, i dettagli sul Deathmatch a squadre 5 contro 5 Adnkronos

(Adnkronos) - Riot Games ha svelato i dettagli sul Deathmatch a squadre, la nuova modalità di gioco 5 vs 5 di Valorant in cui i giocatori possono affrontare una squadra nemica in tre nuove mappe perso ...L'Atto inaugurale dell'Episodio 7 di Valorant porterà in dote il Deathmatch a Squadre: un video mostra tutti i dettagli e i contenuti in arrivo ...