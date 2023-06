De Vrij | rinnovo sempre più vicino | l’Inter attende solo la firma ? SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023)e Stefan Devogliono continuare insieme (vedi QUI): il contratto biennale è pronto e così, come confermato da SportMediaset, manca solamente laper l’olandese.PRESTO ? Stefan Derinnoverà molto presto con, a confermarlo è stata anche la redazione di SportMediaset. Intesa raggiunta da giorni con il club nerazzurro. Per il difensore è, infatti, pronto un contratto biennale. Non resta altro che apporre le relative firme nero su bianco. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati