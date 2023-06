De Laurentiis non ha voluto rischiare di perdere anche Garcia come gli altri candidati Gazzetta

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il Napoli ha un nuovo allenatore: Rudi. Non è stato la prima scelta di De, ma il presidente si è convinto fosse la migliore, forse perché ha temuto dilui, scrive Maurizio Nicita sulladello Sport. “Non era la prima scelta, ma alla fine Aurelio Desi è convinto sia la migliore. E i tifosi del Napoli si augurano una volta in più che il presidente abbia ragione,capitò nell’estate scorsa, quella che impostò l’annata dello scudetto”. Ieri sera Deha annunciato il nuovo tecnico a sorpresa, sottolineando che la scelta è arrivata «dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni». Lascrive: “Questo significa dunque chenon ...

Ieri sera il presidente De, attraverso il solito tweet, ha ufficializzato l'ingaggio del ...si poteva aspettare di certo il 27 giugno per conoscere il nome del sostituto di Spalletti.Sono motivato e ambizioso ora comemai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d'Italia". Questo, invece, il tweet di benvenuto di DeÈ una capitolo importante visto che Aurelio Deha fatto mistero di voler disputare una grande Champions il prossimo anno. Cominciamo dalle imprese, dai risultati migliori. Se la ...

Auriemma: 'De Laurentiis non si aspettava il no di Italiano, la soluzione migliore è Conte' AreaNapoli.it

"Il Napoli ha scelto Garcia. Ora si sblocca Giuntoli" - Il successore di Spalletti è reduce dal flop in Arabia con la squadra di Cristiano Ronaldo, ma De Laurentiis l'ha scelto ugualmente come nuovo ...Napoli canta Garcia". Questo è il titolo scelto per la prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, riferito al tecnico preso da De Laurentiis per sostituire Spalletti.