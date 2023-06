Dall’Irpinia a New York per far gustare alla ‘Grande Mela’ la pizza e la cucina ‘Sud Fusion’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiè un attimo, il tempo di un ‘sogno’ o forse più. Quanto tempo ci vuole per pensare di trasferire pentole e stoviglie Oltreoceano lo può raccontare Antonio Pisaniello, ristoratore molto in auge per la sua‘tipicamente irpina’. “Avevo un sogno” e l’ha realizzato: aprire un ristorante a New. – scrive così GamberoRosso.it, il sito enogastronomico per eccellenza – La città della Statua della Libertà tra i suoi infiniti ristoranti ospiterà anche ‘Farina’ la nuova insegna di Antonio Pisaniello che darà vita‘south italian. Pisaniello soltanto un anno fa ha dato vita a ‘Cacciafumo’, tavola e azienda agricola a Montella con ristorazione di stretta osservanza territoriale ...