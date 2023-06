Dall’Inghilterra | l’Atalanta vuole 100 milioni di euro per Hojlund

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 giugno 2023)per il suo centravanti danese Rasmuschiede 100dial Manchester United. Si continua a trattarepertutelarsi soprattutto in caso la cessione dovesse concretizzarsi. Il ragazzo ha mercato, e proprio per questo che i nerazzurri con il prezzo tendono ad essere abbastanza pretenziosi (come giusto che sia analizzando il talento del ragazzo). Secondo quanto riportato da Daily Mail, la Dea ha chiesto 100dial Manchester United per il cartellino di Rasmus. Una cifra che i Red Devils non vogliano pareggiare. Una situazione completamente da monitorare.